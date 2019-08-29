На IT-фестивале в Самаре выступит Илья Варламов
29 августа 2019 10:57
57
Фестиваль будет проходит в Самаре 14 и 15 сентября. Более 1500 участников со всей России соберутся на территории отеля «Lotte», пишет Самру.ру.
В программе доклады, знакомства и нетворкинг, обмен опытом и обсуждение развития индустрии, работа девяти тематических секций:
Фронтенд и бэкенд
Мобильные приложения
Дизайн
UX
PR и маркетинг
Менеджмент, бизнес, философия
Продукты
Технологии будущего
Проекты
Среди спикеров 404fest основатель «Сноб» и «Коммерсант» Владимир Яковлев, дизайн-директор Mail.ru Юрий Ветров, PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев, главный по фронтенду Яндекс.Музыка Всеволод Родионов, репортер The New York Times Иван Нечепуренко, CEO Мегаплана Сергей Козлов и многие другие.
Билеты на фестиваль уже в продаже, 18+
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 августа 2019 10:57
Он выступит с рассказом о городах будущего. Социум
56
29 августа 2019 10:42
Среди соискателей 18-25 лет данные профессиональные сферы оказались на пятом и десятом местах. Социум
60
29 августа 2019 10:21
В рамках форума будут рассмотрены основные вопросы их социального сопровождения. Социум
82
Здравоохранение
29 августа 2019 09:17
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
113
28 августа 2019 23:58
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации". Здравоохранение
246
28 августа 2019 13:31
Берегите свое здоровье и отстаивайте свои права. Здравоохранение
1710
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14292
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14257
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14357
Туризм
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
268
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
233
20 августа 2019 10:41
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
274
Образование
29 августа 2019 09:55
В ведомстве отметили, что образовательные организации могут самостоятельно принимать решение. Образование
86
28 августа 2019 17:43
На конференции подвели итоги работы за прошлый учебный год и поговорили о перспективах развития всей отрасли, в том числе в рамках реализации национального... Образование
306
28 августа 2019 11:47
Трансляцию on-line смогут посмотреть абсолютно все работники образования региона. Образование
325
Культура
29 августа 2019 11:28
Гостей научат писать по-сингальски. Культура
24
27 августа 2019 19:53
89-й сезон в САТОБ будет открыт 13 сентября премьерой оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которая станет первой постановкой этого... Культура
345
27 августа 2019 18:23
Самарские зрители бесплатно посмотрели популярные отечественные фильмы, а также стали участниками развлекательной программы «Ретроспектива российского... Культура
301
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15011
Мода
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
61
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14479
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1157
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
391
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
308
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
267
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
514
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1311
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
639
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2116
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
356
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
638
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
447
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
609
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
969
Мероприятия