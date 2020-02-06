«Эшелон Победы» пройдет по 13 крупнейшим городам Сибири, Урала и Поволжья

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Агитационный поезд «Эшелон Победы» пройдет по территории субъектов, входящих в состав Центрального военного округа с 26 апреля по 8 мая. Об этом в среду журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.«Эшелон Победы» ЦВО будет останавливаться на станциях крупнейших городов Сибири, Урала и Поволжья. В составе поезда будут следовать платформы с образцами исторической и современной военной техники, вагон- музей с артефактами Великой Отечественной войны. Протяженность маршрута составит 4044 километра.», - сказал А.ЛапинВ пресс-службе ЦВО уточнили, что «Эшелон Победы» ЦВО начнет движение со станции «Иркутск» 26 апреля. Затем он проследует через города Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь. На пути следования агитпоезда для жителей городов будут организованы концертные программы и экскурсии по экспозиции эшелона. 8 мая 2020 года поезд прибудет в Екатеринбург, где артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа покажут праздничный гала-концерт.