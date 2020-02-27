В Самарской области названо имя победителя конкурса «Ученик года – 2020»

135

Конкурс «Ученик года» проводится в Самарской области на протяжении шести лет и направлен на то, чтобы школьники смогли проявить себя не только в знании предметов, но и в умении выступать перед жюри, защищать свои проекты. По традиции в нем принимают участие учащиеся 9-11 классов.В своем ежегодном послании Президент России Владимир Путин подчеркнул, что память о подвиге советского солдата это не только дань уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Для того чтобы ученики региона бережно хранили и передавали из поколения в поколение память о героизме советского солдата в конкурс «Ученик года» было включено творческое задание, посвященное 75-тилетию Победы в Великой Отечественной Войне. Каждый участник подготовил видеорассказ о своем родственнике, который участвовал в самой кровопролитной войне прошлого столетия.«Подобные конкурсы нам помогают найти неравнодушных, талантливых ребят с активной жизненной позицией. Как правило, они впоследствии проявляют себя и в студенческой жизни, становятся лидерами Самарской области и лидерами России, - отметила руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Татьяна Лапшова. – Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций - одна из целей национального проекта «Образование», инициированного нашим Президентом».Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что важно выстроить системную работу с кадровым потенциалом со школьной скамьи. 12 школьников региона в этом году вышли в очный тур конкурса «Ученик года-2020». По итогам первого этапа жюри определило пятерку лауреатов: Лузянин Тимур (Шенталинский район), Матмурадова Арина (Краснояский район), Скаткова Лера (г.о.Самара), Скурышева Диана (г.о. Самара), Храмова Анастасия (г.о.Самара). Они участвовали в «Интеллектуальном поединке». Сильнейшей оказалась одиннадцатиклассница школы 161 г.о. Самара Диана Скурышева. Именно она будет представлять Самарскую область на межрегиональном этапе конкурса «Ученик года-2020», который состоится уже в марте в Ульяновске, передает пресс-служба облправительства.Фото: Твиттер