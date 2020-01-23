«Студенческий десант»: самарские студенты и старшеклассники узнали как работает «Безопасный город»
23 января 2020 15:52
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Гостями мероприятия стали 25 студентов-первокурсников самарского национально-исследовательского университета им. С.П. Королева и учащихся выпускных классов школы № 166 имени А.А. Микулина.
Сотрудники Управления МВД России по городу Самаре приготовили для ребят насыщенную программу, которая прошла в несколько этапов.
Молодых людей пригласили в конференц-зал, где они познакомились с начальником Управления МВД России по г. Самаре полковником полиции Вадимом Ятайкиным. В ходе встречи ребятам рассказали, как обезопасить себя и не попасться на уловки различных мошенников, в том числе в сети интернет. Эта информация ребят заинтересовала и они с удовольствием поделятся ею со своими сверстниками и родными.
Изюминкой проводимой акции стала видеоконференция с представителями областного главка. На связь с молодыми людьми вышла выпускница одного из вузов МВД - оперуполномоченный 7 отдела УНК ГУ МВД России по Самарской области Ирина Бражник. Лейтенант полиции поделилась, как пришла к выбору профессии в системе МВД, рассказала о традициях и особенностях обучения в ведомственном вузе.
Молодым людям, которые как раз сейчас задумываются о выборе профессии, было интересно узнать о том, как продолжить свое обучение в системе МВД, как прийти на службу в полицию. Об этом им, в рамках конференц-связи, рассказали представители УРЛС ГУ МВД России по Самарской области. Еще одним сюрпризом стала правовая региональная викторина. Самарские студенты и школьники отвечали верно на большинство вопросов и активно участвовали в обсуждении.
После этого десант отправился на экскурсию в пункт полиции 10 ОП № 1 Управления МВД России по г. Самаре. Там располагается ситуационный центр «Безопасный город» - автоматизированная система мониторинга безопасности на улицах города.
В ходе организованной сотрудниками полиции экскурсии молодые люди смогли «изнутри» увидеть работу центра и узнать все тонкости проводимого мониторинга. Полицейские продемонстрировали, как с помощью нескольких сотен видеокамер можно в режиме реального времени следить за ситуацией на дорогах и улицах, а также управлять нарядами полиции и незамедлительно решать поставленные оперативные задачи.
Старший инспектор отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по г. Самаре майор полиции Оксана Скворцова разъяснила, как благодаря современной системе можно раскрывать преступления по горячим следам. Так, в режиме онлайн, дежурный видит, какие полицейские наряды находятся вблизи места преступления, а при необходимости может даже организовать погоню за подозреваемым, минуя автомобильные пробки.
Ребята осыпали вопросами сотрудников дежурной части. Молодым людям было интересно узнать о многих аспектах службы. Многие так увлеченно окунулись в работу полицейских, что на время почувствовали себя настоящими стражами правопорядка!
В завершение встречи ребята отметили, что их заинтересовала служба в полиции, а некоторые из них готовы в будущем прийти на службу в МВД, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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