Шаг друг к другу: НОЦ «Инженерия будущего» и НОЦ «Техноплатфома-2035» готовы к сотрудничеству

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В рамках визита, который состоялся по приглашению нижегородской стороны, делегация НОЦ «Инженерия будущего» посетила университеты-участники Нижегородского НОЦ, а также приняла участие в презентации ключевых проектов. Так, во время визита в ННГУ им. Н.И. Лобачевского были представлены: лаборатория разработки интеллектуальных биомехатронных технологий, инжиниринговый центр инновационного развития, Центр биофизики и проект «Кардиоцентр». В НГТУ им. Р.Е. Алексеева представители университета рассказали о беспилотных транспортных системах, кибербезопасных цифровых устройствах управления и защиты электрических цепей, о перспективных радиосистемах и технологии проектирования ядерных энергетических установок. Также удалось посетить базовую лабораторию АО «ОКБМ Африкантова» при университете.Советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития», управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» Ольга Михеева прокомментировала итоги визита: «В настоящее время при становлении научно-образовательного центра «Инженерия будущего» нам интересно, как строится работа у наших коллег, которые вошли в первую пятерку НОЦ мирового уровня. Учитывая территориальную близость и то, что с Нижним Новгородом нас давно связывают дружеские взаимоотношения во многих отраслях и направлениях, мы давно хотели лично познакомиться с работой НОЦ «Техноплатфома-2035». В ходе нашего общения с коллегами стало очевидным, что наши НОЦы во многом похожи, у нас общие вопросы в повестке работы. Это говорит о том, что, во-первых, мы идем в верном направлении, во-вторых, мы можем совместно сформулировать предложения для развития проекта научно-образовательных центров мирового уровня. Потрясающее впечатление произвел университет им. Н.И. Лобачевского. Особенно инжиниринговый центр. Интересен опыт по включению в него проектов не только непосредственно самих студентов и ученых университета, но и внешних разработчиков, которые становятся резидентами инжинирингового центра. Я думаю, что мы этот кейс у себя проработаем, возможно, тоже будем внедрять, потому что это позволяет впустить новую «технологическую кровь», дать новые эффективные возможности ученым, изобретателям и разработчикам».В свою очередь директор АНО «Управляющая компания НОЦ» (НОЦ «Техноплатфома-2035») Евгений Федосеев отметил: «Взаимодействие с НОЦ второй волны — это свежий взгляд на себя со стороны и возможность поделиться опытом. В каждом НОЦ уже существует уникальная практика и компетенции, в результате объединения которых создаются новые междисциплинарные направления и проекты. НОЦ «Инженерия будущего» – сильный центр с развитой производственной и научно-образовательной базой. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и открыты к партнерству».Завершился визит рабочим совещанием с участием Заместителя Губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, представителями Нижегородского НОЦ и НОЦ «Инженерия будущего». Участники совещания познакомились с основными векторами развития, планами и задачами НОЦ «Техноплатфома-2035» и Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области. Помимо этого, было принято решение о сотрудничестве между научно-образовательными центрами и высказаны намерения о подписании Соглашения для более эффективной работы в целях развития научного и технологического потенциалов регионов.