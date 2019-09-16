Политехнический университет Петра Великого присоединился к консорциуму НОЦ Самарской области

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К консорциуму регионального НОЦа, согласно подписанному документу, присоединился ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Упор в сотрудничестве с одним из самых уважаемых и авторитетных научно-образовательных заведений страны будет сделан на развитие научно-проектных групп, курируемых вузом.Кроме того, было подписано Соглашение о сотрудничестве между АНО «Институт регионального развития», управляющей компании Научно-образовательного центра Самарской области, и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». Решено, что стороны объединят свои усилия для реализации максимально взаимовыгодного взаимодействия в части организации исследований и разработок мирового уровня для получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов, содействия подготовке кадров под реальные запросы индустриальных партнеров.Еще одним важным событием стало подписание Соглашения между АНО «Институт регионального развития» и ООО «Рус М» – резидентом Сколково, партнером «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В рамках сотрудничества стороны будут осуществлять взаимодействие, создавая условия участникам НОЦ Самарской области для реализации совместных проектов, в том числе инвестиционных, с привлечением организаций реального сектора экономики (индустриальных партнеров), в целях формирования и исполнения программы деятельности регионального НОЦ.Губернатор Самарской областиотметил, что подписанные документы стали основой для дальнейшего технологического развития региона. «Для того, чтобы экономика региона, основные кластеры, в которых Самарская область лидировала в прежние годы, развивались, мы должны выстраивать очень серьезную инжиниринговую платформу», – подчеркнул руководитель области.Способствовать решению этой важной задачи будут не только ведущие университеты Самарской области, но и России. «Без создания инжиниринговой платформы невозможно опережающее технологическое развитие. Об этом мы будем не просто мечтать, а уже разрабатывать конкретные планы действий, в том числе для наших предприятий, – обратил внимание губернатор. – Университет Петра Великого – настоящий лидер, поэтому мы приняли совместное решение и вуз вошел в консорциум с научно-образовательным центром Самарской области. Мы привлекаем лидеров в наш НОЦ для того, чтобы со временем он стал не просто мирового уровня, а мировым лидером».По мнению ректора Петербургского политехнического университета, Самарский регион является одним из лидеров в области науки и технологий. «Университету интересно будет работать с научно-образовательным центром региона – это квинтэссенция передовых инженерных разработок, которые там будут реализовываться, и образовательных программ, – подчеркнул. – Здесь мы видим абсолютно полное понимание со стороны Губернатора и его стремление объединить усилия. Уверен, наши ученые и преподаватели приложат все усилия, чтобы Самарская область не просто процветала, а стала лидером индустриального и научного развития в России», передает пресс-служба облправительства.