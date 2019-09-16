На базе Дома научной коллаборации школьников познакомят с проектами студентов СамГТУ

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17 сентября в 14.00 на базе Дома научной коллаборации (г. Самара,ул. Галактионовская, 141, ауд. 37) состоится знакомство школьников с проектами молодежных команд Самарского государственного технического университета.Учащиеся школы №24 (15 человек) изучат форматы работы над научно-техническими проектами для дальнейшего вовлечения в работу над ними. Студенты поделятся своим опытом, расскажут о преимуществах участия в научной деятельности, станут для школьников наставниками, проведут для них интерактивные игры на командообразование, выявление лидеров.С инициативой проведения данного мероприятия обратилось в СамГТУ руководство школы. В общеобразовательном учреждении ведется системная работа по вовлечению молодежи в научно-техническое творчество. Дополнительные возможности для этого обеспечивает в Самарской области нацпроект «Образование», который реализуется согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.Создание Дома научной коллаборации проходит при непосредственной поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Этот центр открывает новые возможности ранней профессиональной ориентации школьников, позволяет вовлекать их в научно-исследовательскую деятельность. Центр создается за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, а также собственных средств вуза. Основная задача Дома научной коллаборации - развитие региональной практико-ориентированной образовательной среды и площадки формирования кадров, обладающих необходимыми компетенциями для генерации и реализации технологических инноваций, а также популяризация научно-технического творчества, развитие системы молодежного наставничества.