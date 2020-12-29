«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном

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29 декабря состоялось знакомство руководства технопарка «Жигулевская долина» с Astana Hub – международным технопарком IT-стартапов Казахстана. Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.

Магжан Мадиев, основатель и СЕО Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, сооснователь популярного казахстанского маркетплейса Naimi.kz, представил технопарк Astana Hub и рассказал об основных точках соприкосновения с инновационной системой Самарской области и технопарком «Жигулевская долина»:

– Astana Hub – крупнейший технопарк IT-стартапов Центральной Азии. Здесь создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний. Экосистема развивается по 8 блокам, основную базу которых составляют IT-технологии. Наша задача состоит в том, чтобы из масс-маркета привлекать стартапы и выращивать их на нашей территории, – отметил Магжан Мадиев.

Директор управляющей компании «Жигулевской долины» ГАУ ЦИК СО Александр Сергиенко проинформировал потенциальных партнеров из Казахстана о преимуществах технопарка в инновационном потоке, о его роли в механизме инновационной работы региона и мерах поддержки регионального и федерального уровня, которые оказываются через систему ГАУ «ЦИК СО» резидентам «Жигулевской долины», отметив наиболее успешные кейсы сотрудничества с компаниями крупного и среднего бизнеса.

Самарский регион является успешным и востребованным для инвестирования, он занимает 1 место в России по развитию государственно-частного партнерства и 2 место по количеству МСП в Приволжском Федеральном округе. Оператор инновационной деятельности ГАУ ЦИК СО предоставляет весь комплекс мер поддержки своим резидентам в зависимости от стадии развития проекта. Цифровая платформа ISAMARA.RU решает задачи создания, наполнения и сопровождения базы нормативно-справочной информации для инновационных проектов. Региональный центр инжиниринга производит высокоточные испытания и измерения, детский технопарк «Кванториум-63» выращивает новые кадры, а собственный бизнес-инкубатор, дата-центр и другие инструменты развития бизнеса помогают комфортно «растить» стартапы.

В технопарке «Жигулевская долина» работают региональное представительство Фонда содействия инновациям и региональный оператор Фонда Сколково, помогающие инноваторам региона воплощать свои проекты в жизнь за счет госсубсидий и грантов, а партнерство с Инновационным Фондом Самарской области (ИИФ) обеспечивает своевременную поддержку проектов на региональном уровне.

– Вокруг «Жигулевской долины», как вокруг ядра, формируется новая экономика региона. Сотрудничество с крупнейшими институтами развития бизнеса страны – как, например, коллаборация с ОАО «РЖД», позволяет внедрять технологии в крупные федеральные корпорации и открывает нашим резидентам доступ к уникальным сервисам и эффективным программам поддержки. Мы занимаемся перегруппировкой и реинжинирингом системы поддержки инноваций, насыщаем регион стартапами, которые в итоге трансформируют экономику в новый формат, обеспечивая дополнительную синергию для участников инновационной деятельности, – отметил Сергиенко.

Участники конференции из Казахстана были впечатлены масштабом работы «Жигулевской долины». По итогам ознакомительной встречи обозначилось несколько точек возможного партнерства – в аэрокосмическом кластере и треке IT-разработок. Также было выдвинуто предложение организовать в 2021 году деловые миссии в оффлайне, передает пресс-служба парка.

Фото: пресс-служба парка