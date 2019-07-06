ОЭЗ «Тольятти» посетили производители автокомпонентов из Франции

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С 1 по 4 июля представители Федерации посетили все интересные им площадки города. В составе делегации FIEV в Тольятти приехали представители компаний: NOF METAL COATINGS, Restagraf, SILVATRIM, SNECI, FIVES, Clemessy, Tyco International, Tesca Group и итальянской группы компаний Sogefi.Иностранные производственники заинтересовались Особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Тольятти». Внимание потенциальных инвесторов привлекли налоговые и таможенные льготы действующие для резидентов ОЭЗ. Преимуществом особой экономической зоны является и территориальная близость к крупным производственным предприятиям, и возможность выгодного подключения к объектам инфраструктуры, что позволяет значительно сэкономить при строительстве новых производств. Убедиться в преимуществах ОЭЗ «Тольятти» члены делегации смогли лично, посетив действующих резидентов Особой экономической зоны.Также делегаты побывали на АВТОВАЗе, где познакомились с работой линии сборки, алюминиевой отливки, а также штамповочной. Посмотрели они и как собираются двигатели тольяттинских автомобилей. Безусловный интерес производственников из Франции вызвал «Индустриальный парк АВТОВАЗА», который может предложить своим резидентам в долгосрочную аренду помещения подходящие для любого вида деятельности, предоставляя при этом те инфраструктурные и технологические возможности, которыми располагает автогигант.Кроме того, инвесторы посетили технопарк «Жигулевская долина» и ООО «ДИПО» - совместное французско-российское предприятие, выступающее превосходным примером взаимовыгодного сотрудничества. ООО «ДИПО» вышло в российские лидеры по производству пластиковых топливных систем для автомобилей.Федерация производителей автокомпонентов FIEV объединяет 118 бизнес-групп, размеры которых варьируются от многонациональной группы до регионального МСП. В 2018 году продажи французских автомобильных заводов составили 18,98 млрд. евро. Доля экспорта на протяжении 10 лет постоянно возрастала, достигнув в настоящее время 54% от общего объема продаж компаний-участников. Численность сотрудников составляет 71 374 человека.В настоящее время FIEV объединяет такие профессиональные организации, как SFEPA - Союз производителей оборудования и автозапчастей, является главным профсоюзом Федерации; Univelo - Национальный совет профессий цикла; SIERA - профсоюз предприятий прицепного и автомобильного оборудования и аксессуаров; Французская федерация кузовов (FFC) является членом-корреспондентом FIEV.