Благотворительная экосистема «Жигулевской долины» объединит горожан и резидентов высокотехнологичных территорий Тольятти

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30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема», призванного объединить тольяттинцев и резидентов высокотехнологических территорий города для продвижения идей ЗОЖ и благотворительности.

Во встрече, проведенной в режиме видеоконференции, приняли участие директор ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко, заместители, руководители подразделений, сотрудники центра по управлению и развитию технопарков, а также руководитель благотворительного Фонда «Фонд Тольятти» Борис Цирульников.

Основная цель проекта «Благотворительная экосистема» заключена в формировании в Тольятти нового устойчивого сообщества людей, которое на практике будет реализовывать возможности гибридного режима работы, ориентироваться на развитие и укрепление индивидуального и коллективного иммунитета, сбережение здоровья и на создание поля для благотворительной деятельности и добровольческого движения.

В команду проекта вошли директор АНО «Деловая Волга» Светлана Чепарина, директор благотворительного Фонда «Фонд Тольятти» Борис Цирульников, заместитель директора технопарка «Жигулевская долина» Андрей Попов и помощник директора технопарка по связям с общественностью Ирина Феопентова.

«Благотворительная экосистема» стала одним из победителей ежегодного регионального Конкурса по отбору социальных проектов СОНКО министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в 2020 году. Первые шаги в реализации проекта уже начали осуществляться.

Ирина Феопентова рассказала о ключевых аспектах «Благотворительной экосистемы»:

- В рамках проекта будут проводиться регулярные спортивные, культурные и познавательные мероприятия с участием ведущих экспертов ЗОЖ, благотворителей и общественных организаций города. Планируется строительство универсального спортивного комплекса, где будут проходить открытые тренировки и мастер-классы под руководством известных спортсменов и тренеров региона, а также ежегодные соревнования Жигулевской спартакиады. Зимой на территории «Жигулевской долины» состоятся увлекательные спортивные соревнования «Хоккей на валенках», а летом планируется проведение летнего «Экопикника», интерактивная часть которого будет интересна для семейного отдыха и посвящена тематике ЗОЖ и экологии. Все это позволит жителям Тольятти не только заботиться о здоровье, но и участвовать в благотворительных акциях и волонтерском движении, - отметила Ирина Васильевна.

«Благотворительная экосистема» будет работать в тесном тандеме с образовательными, культурными, технологическими и спортивными учреждениями города. Проект уже получил активный отклик от городской общественности и представителей администрации Тольятти. Инициативу поддержали депутат городской думы Виталий Климашевский, президент Союза «Торгово-промышленная палата г.о. Тольятти» Виктор Шамрай, руководитель управлением физической культуры и спорта Тольятти Александр Герунов, руководитель Объединения детских библиотек Вера Ухова. Ключевыми партнерами проекта также являются Особая экономическая зона Тольятти, Парковый комплекс истории техники имени К.Г Сахарова и детский технопарк «Кванториум-63».

Также в ближайшее время на платформе АНО «Деловая Волга» начнет работу сайт для сбора средств на благотворительность в рамках проекта, передает пресс-служба технопарка "Жигулевская долина".

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"