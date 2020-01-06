В Самарском художественном музее прошла встреча с народным артистом РФ Сергеем Безруковым

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Тема диалога – реализация национального проекта «Культура», итоги Года театра, тренды и пути развития региональных театральных сообществ, участие в творческом процессе людей с ОВЗ.Творческая встреча прошла в рамках проекта Общественной палаты СО «Творцы счастья».Модератор и автор проекта Павел Покровский отметил, что благодаря участию губернатора Дмитрия Азарова, органов исполнительной власти при активном включении в процесс институтов гражданского общества в регионе решаются конкретные задачи и есть положительный синергетический эффект этого взаимодействия, передает пресс-служба облправительства.