Спектакль самарских студентов «Аленький цветочек» вошёл в тройку лучших постановок Приволжского федерального округа

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За звание лучшего школьного и студенческого театров ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего в проекте, который был запущен по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова, приняло участие около 7 тысяч юных актёров. Их спектакли посмотрели более 100 тысяч человек. В Самарской области конкурс получил личную поддержку Главы региона Дмитрия Азарова.Фестиваль стал настоящим театральным праздником, одним из самых ярких молодёжных проектов Года театра в России.Торжественную церемонию подведения итогов фестиваля в прямом эфире смотрели во всех регионах ПФО. Юных актёров приветствовали их именитые коллеги. Видеообращение с напутствием и пожеланием удачи на творческом пути для ребят записали известные актеры: народный артист России Андрей Соколов, актёр театра и кино Андрей Гайдулян.Победителей выявило народное голосование и оценки профессионального жюри, которые складывались в соотношении 50 на 50. Свои голоса за любимых актёров отдали почти 30 тысяч человек.В номинации «Лучший школьный театр» победу одержала образцовая театральная студия «Пауза» из Республики Башкортостан. Их «Сказка о Емеле - Лодыре» запомнилась зрителям яркой актёрской игрой и неподдельными эмоциями.Звание лучшего студенческого театра округа зрители и жюри присудили межвузовскому студенческому театру «Абрикосовый сад» из Чувашской Республики. Ребята в своей работе «Мой дедушка был вишней» говорят со зрителем о проблемах отцов и детей, а также о том, как в любом возрасте не терять искренность и оставаться открытым миру и людям.Спектакль студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный институт культуры» (СГИК) «Аленький цветочек» вошёл в рейтинг лучших постановок Приволжского федерального округа и занял 3-е место, уступив всего 1 балл спектаклю «С любимыми не расставайтесь» из Удмуртии. За спектакль режиссёра Александра Мальцева, в котором молодые актёры не только демонстрируют потрясающую драматическую игру, но также прекрасный вокал и хореографию, активно голосовали жители практически всех регионов Поволжья. Наибольшее количество голосов самарцы получили из Оренбуржья, Саратова и Ульяновска.Также свои голоса жители регионов округа отдавали самарскому коллективу Детской школы искусств №6 образцовой эстрадной студии «Дорога добра» и их мюзиклу «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями». Автор либретто – режиссёр студии Наталья Беляева. На этот раз в финал ребята не вышли, но в октябре они заняли первое место на XXV Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Роза ветров», который проходил в Москве. Сами школьники не сомневаются, что у них ещё будет возможность взять реванш. «Новые победы, надеюсь, впереди! Мы непременно будем ставить новый спектакль и участвовать в конкурсах, – уверена юная актриса образцовой эстрадной студии «Дорога добра» Юлия Мазунова.В день подведения итогов режиссёры и исполнители главных ролей находились в региональных студиях ПАО «Ростелеком». Вместе с участниками проекта из всех регионов Поволжья ребята поддерживали друг друга и узнавали результаты в режиме видеосвязи. Следует отметить, что самарцы проявили активное участие в голосовании. По данным оператора наибольшее количество голосов жители 63 региона отдали Саратову, Оренбургу, Ульяновску, Пензе, Республикам Марий Эл, Башкортостан, Чувашия, Мордовия.Победители в номинации «Школьные и студенческие театральные коллективы» получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля от 100 до 200 тысяч рублей. А для режиссёров и актёров, ставших лучшими, подготовлен творческий подарок — поездка в Москву на спектакли ведущих театров России.«Пока шло голосование – три инфаркта испытал, пять инсультов, – с юмором говорит о своих впечатлениях режиссёр Александр Мальцев. – До последнего мы не знали результат. Сначала мы попали в пятёрку, потом вылетели, затем вернулись, продвигались. Это было очень волнительно, но – это такой драйв! Я думаю, что тренинг такой прекрасный для самих участников. Здорово, что есть такая возможность, есть к чему стремиться! Это хорошая перспектива. Огромное спасибо организаторам! То, что конкурс проходит действительно честно, оценивают и голосуют зрители – придаёт особую ответственность за тот продукт, который мы выпускаем».Победителей на торжественной церемонии закрытия фестиваля 16 декабря лично поздравит полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.Победу в номинации «Лучший режиссёр среди студенческих театров» жюри присудило Дмитрию Миронову из Чувашской Республики за спектакль «Мой дедушка был вишней» по повести Анджелы Нетти.Лучшим режиссёром среди школьных театров стала Наталья Кучишкина из Пензенской области. Победу ей принесла постановка «Тим Талер, или Проданный смех» по произведению Джеймса Крюса.Звание лучшего актёра среди студенческих театров теперь будет с гордостью носить Вячеслав Краснов из Чувашской Республики, исполнивший роль Тонино в спектакле «Мой дедушка был вишней». Первое место за лучшую актёрскую игру среди школьных театров досталось Ивану Шашлову из Саратовской области. Иван сыграл главную роль Утёнка в пластической драме по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок».В номинации «Лучшая актриса среди студенческих театров» в лидеры вышла Ляйсан Гатауллина из Республики Татарстан. Роль Фатыймы в спектакле «Парковка» полюбилась многим зрителям фестиваля и принесла Ляйсан заслуженную славу.Лучшей актрисой школьного театра эксперты выбрали Розу Коробову из Чувашской Республики, блистательно сыгравшую роль Яны в спектакле «Наброски судьбы», сообщает пресс-служба облправительства.