В Сергиевском районе Самарской области презентуют автоклуб

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29 ноября в 14:30 в муниципальном районе Сергиевский Самарской области (с. Сергиевск, ул. Советская, д. 66, площадка РДК «Дружба») состоится презентация передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба), приобретенного в рамках национального проекта «Культура».Нацпроект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В Самарской области исполнение находится под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова, который является руководителем рабочей группы Государственного Совета по направлению «Культура».Приобретение многофункционального передвижного культурного центра решает проблему отсутствия в отдаленных населенных пунктах культурного досуга. Дает возможность самодеятельным творческим коллективам гастролировать по области.Основной целью проекта является вовлечение в культуру как можно большего количество людей, обеспечение им доступа к услугам культуры и возможности для самореализации.Всего в рамках национального проекта «Культура» в период с 2019 по 2024 год в регионы Российской Федерации поступят 600 многофункциональных передвижных культурных центров.В 2019 году жители 5 муниципальных районов Самарской области смогут познакомиться с выступлениями талантливых земляков. В свою очередь творческие коллективы увеличат географию выступлений. До конца октября такие автоклубы марки ГАЗон NEXT поступят в Алексеевский, Волжский, Похвистневский, Сызранский и Сергиевский муниципальные районы – по одному в район, сообщает пресс-служба облправительства.