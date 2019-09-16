Первый в рамках нацпроекта «Культура» виртуальный концертный зал открылся в Чапаевске
16 сентября 2019 12:42
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14 сентября в Детской школе искусств № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск открылся первый в рамках национального проекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина, виртуальный концертный зал.
От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, под личным контролем которого реализуются мероприятия нацпроекта на территории губернии, присутствующих с этим знаменательным событием поздравила врио министра культуры Ирина Калягина.
«Задача виртуальных концертных залов — создать возможность для жителей региона наблюдать за выступлениями великих мастеров, которые проходят в Москве, Санкт-Петербурге, при помощи онлайн-трансляций высокого качества. Жители удаленных от столицы региона территорий, малых городов и сельских поселений должны приобщаться к высокому искусству», — отметила Ирина Калягина.
Детская школа искусств «Гармония» расположена в самом густонаселенном и динамично развивающемся районе города, является социокультурным центром и ведет активную концертно-просветительскую деятельность.
«На трансляции виртуального концертного зала может прийти любой желающий, вход свободный. У нас организованы абонементные встречи. Мы приглашаем учащихся образовательных школ, студентов колледжей, техникумов, училищ и, конечно же, сотрудников предприятий. Заявки на посещение поступают активно. В ближайшие полгода, я уверена, зал у нас будет полный», — рассказала директор Детской школы искусств № 2 «Гармония» Ольга Моторина.
Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета, квалифицированных специалистов. На приобретение специального оборудования на конкурсной основе из федерального бюджета выделено 980 тысяч рублей. Вместимость зала - 98 человек.
«С реализацией национального проекта «Культура» в нашем городе появляются дополнительные возможности, которые позволят Чапаевску развиваться еще интенсивнее», — отметил глава г.о.Чапаевск Виталий Ащепков.
Виртуальный концертный зал в Чапаевске открылся трансляцией выступления пианиста-виртуоза, Народного артиста РФ Дениса Мацуева в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра имени Е.Ф.Светланова (дирижер А. Сладковский).
Стоит отметить, что до этого времени в нашем регионе был только один виртуальный концертный зал в Самарской государственной филармонии. В рамках национального проекта «Культура» до конца 2019 года в губернии откроется еще 5 таких залов - в Отрадном, Сызрани, Тольятти, Жигулевске и Похвистнево, сообщает пресс-служба облправительства.
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