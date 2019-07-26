27 и 28 июля в Самаре на набережной прозвучат джаз, барабаны "АШЕ" и хэндпаны

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27 и 28 июля 2019 года на Маяковском и Некрасовском спусках набережной реки Волга продолжаются танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное сердце России».Музыкальный вечер 27 июля на Некрасовском спуске в 18.00 откроет Музыкальный клуб Самарского университета «Белый рояль» - это талантливые студенты, играющие в самых разнообразных жанрах. Они постоянные участники городских праздников и фестивалей.В 19.00 музыкальную программу продолжит молодой джазовый коллектив «Monocle».В 20.00 завершат субботний музыкальный вечер «Барабаны «АШЕ». Барабанные ритмы, музыкальная программа и мастер-класс - для гостей и жителей города.В субботу на Маяковском спуске - танцевальный вечер. Лучшие танцевальные школы города каждые выходные представляют свои показательные выступления и мастер-классы, сообщает горадминистрация. Так, латиноамериканские ритмы представит танцевальная школа «Dance and Live».28 июля в 18.00 на Некрасовском спуске будут звучать необычные музыкальные инструменты - хэндпаны. По форме они напоминают «летающие тарелки», сделаны из стали, а их звучание сравнивают с арфой. Лидия Жукова-Игольникова - настоящий профессионал своего дела, она познакомит зрителей с хэндпанами и также представит музыкальный инструмент RAV Vast.В 19.00 выступит этно-фолк группа «Этрусски»: русские традиции в современном звучании. В основе репертуара – русские традиционные песни и стихи, взятые из архивных записей фольклорно-этнографических экспедиций разных уголков России, а также записанные от аутентичных исполнителей в Самарском регионе. Группа «Этрусски» является «переводчиками» истинно народных песен, добавляя в них драйва, динамики, современного звучания и экспериментируя со стилями.В 20.00 закончит вечернюю программу коллаборация двух творческих коллективов нашего города – школы танцев «Tribe» и музыкальной группы «Distorted blur». Зрителей ждет синтез музыки и танца, сочетание музыкального направления «ambient» и импровизации от танцоров.В воскресенье на Маяковском спуске - зажигательные танцевальные ритмы. В 18.00 начнет программу танцевальная школа «Бруклин». Свое творчество представят танцоры из Самары, Саратова, Тюмени, Уфы, Тольятти, Казани и Москвы.В 19.00 педагоги танцевально-спортивного клуба «Та-Ис» проведут мастер-классы по направлению «дэнсхолл» – это социальный танец, родившийся на улицах Ямайки в 80-х. годах. В танце много акробатики и трюков.В 20.00 - барабанные ритмы от коллектива «Самбара». Зрители смогут поучаствовать в мастер-классе и потанцевать под зажигательные ритмы.0+