В Тольятти житель Жигулевска напал с ножом на охранника бани – подозреваемого задержали росгвардейцы

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Подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти.

Около четырех часов утра стражи правопорядка получили сообщение об инциденте в банном комплексе – один из клиентов нарушал общественный порядок. Патрульные незамедлительно выехали на место происшествия.

По прибытии сотрудники Росгвардии выяснили, что у посетителя бани, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с охранником заведения. Во время ссоры мужчина 1972 года рождения нанес охраннику ножевое ранение в живот. Нарушитель общественного спокойствия вел себя агрессивно и попытался оказать сопротивление росгвардейцам, но был задержан.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».