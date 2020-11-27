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В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в краже сумки

27 ноября 2020 20:36
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В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в краже сумки

Тольяттинскими полицейскими разыскивается подозреваемый в краже женской сумки, в которой находились денежные средства. Материальный ущерб составил свыше 69 000 тысяч рублей. По данным сотрудников органов внутренних дел, 19 ноября текущего года, примерно в 20:00, из автомобиля который находился на одной из парковочных площадок торгового центра расположенного в Центральном районе города Тольятти, неизвестный мужчина похитил сумку у местной жительницы.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Стражи правопорядка продолжают работу по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего. Ориентировка с описанием примет злоумышленника доведена до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см., внешне похож на русского, лицо в угрях.

Был одет: кепка (бейсболка) синего цвета с эмблемой «Адидас» белого цвета, куртка темно-синяя с капюшоном, передняя часть куртки красного цвета, темные штаны, темные кроссовки с белой подошвой.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-62, 89201114053, 89278995253 или 020 (112 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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