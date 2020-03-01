В Жигулевске ограбили жителя Ульяновской области
1 марта 2020 10:45
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В полицию Жигулевска поступило сообщение о том, что на одной из улиц города, у жителя Ульяновской области 1994 года рождения, неизвестный похитил сотовый телефон.
По указанному адресу оперативный дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы. Пострадавший пояснил полицейским, что на улице к нему подошел неизвестный и попросил телефон для совершения звонка. Когда потерпевший передал ему средство связи, то злоумышленник присвоил его себе. Пострадавший вместе со своим приятелем попытались преследовать злоумышленника. Заявитель, воспользовавшись телефоном своего знакомого, сообщил стражам порядка приметы обидчика и указал направление, куда тот проследовал.
Подозреваемого задержали по горячим следам и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По информации оперативников, задержанный - местный житель 1991 года рождения. Похищенное средство связи уже возвращено законному владельцу.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.
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