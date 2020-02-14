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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Сызрани пьяный мужчина угнал иномарку и врезался в сугроб

14 февраля 2020 10:54
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В Сызрани пьяный мужчина угнал иномарку и врезался в сугроб
После совместного застолья хозяйка автомобиля ушла спать, оставив связку ключей, а он решил покататься.

В Сызрани тридцатилетний не работающий местный житель, двигаясь по проспекту 50 лет Октября, не справился с управлением т/с и въехал в сугроб. Неподалеку находился экипаж ДПС, который поспешил к месту происшествия. В ходе общения с водителем транспортного средства полицейские обратили внимание на явные признаки алкогольного опьянения у мужчины. От прохождения медосведетельствования он отказался. Кроме того, местный житель не смог предоставить ни водительское удостоверение, ни документы на автомобиль Ниссан, за рулем которого он находился. Стражи порядка сопроводили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Вскоре правоохранители установили, что данный автомобиль принадлежит жительнице одного из поселений вблизи Сызрани и сообщили ей об этом. В ходе общения с потерпевшей, полицейские выяснили, что с задержанным она познакомилась в декабре 2019 года. Они проводили много времени вместе, однако, пользоваться своим автомобилем женщина 1977 года рождения ему не разрешала и ключи от дорогой иномарки никому не передавала.

В результате оперативных мероприятий полицейским удалось восстановить картину произошедшего. После совместного застолья хозяйка автомобиля ушла спать, оставив связку ключей от иномарки на крючке в прихожей, а предполагаемый злоумышленник, в свою очередь решил воспользоваться моментом. Сотрудники полиции установили, что на перекрестке проспекта Королева и 50 лет Октября, столкнувшись с другим автомобилем, попытался скрыться с места ДТП, однако, неподалеку, не справившись с управлением автомобиля, врезался в сугроб, после чего и был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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