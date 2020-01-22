В Ставропольском районе изъято более одной тысячи литров незаконного алкоголя

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В Ставропольском районе полицейские обнаружили в помещении гаража местного жителя алкогольную продукцию без наличия акцизных марок и имеющую признаки их подделки.В ходе дальнейшей работы было изъято более одной тысячи литров алкоголя без признаков производства и розлива продукции. Как пояснил собственник помещения – 61-летний пенсионер, алкоголь приобретен им для дальнейшей реализации.Во время проведения проверочного мероприятия, находившийся в служебном автомобиле мужчина, предложил сотруднику органов внутренних дел незаконное вознаграждение - в сумме 200 тысяч рублей, за прекращение проверки.Несмотря на неоднократные предупреждения полицейского об уголовной ответственности за дачу взятки, пенсионер не отказался от своих противоправных намерений.В настоящее время изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.