В Ставропольском районе изъято более одной тысячи литров незаконного алкоголя
22 января 2020 13:49
100
В Ставропольском районе полицейские обнаружили в помещении гаража местного жителя алкогольную продукцию без наличия акцизных марок и имеющую признаки их подделки.
В ходе дальнейшей работы было изъято более одной тысячи литров алкоголя без признаков производства и розлива продукции. Как пояснил собственник помещения – 61-летний пенсионер, алкоголь приобретен им для дальнейшей реализации.
Во время проведения проверочного мероприятия, находившийся в служебном автомобиле мужчина, предложил сотруднику органов внутренних дел незаконное вознаграждение - в сумме 200 тысяч рублей, за прекращение проверки.
Несмотря на неоднократные предупреждения полицейского об уголовной ответственности за дачу взятки, пенсионер не отказался от своих противоправных намерений.
В настоящее время изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 января 2020 22:20
Защита 42-летнего Заура Новрузова продолжает настаивать на невиновности своего доверителя. Закон
313
21 января 2020 14:23
Также он заплатит штраф в 1 миллион рублей. Закон
348
20 января 2020 18:16
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов. Закон
438
20 января 2020 17:18
В мае–апреле 2019 года жители поволжских регионов были шокированы резким спадом воды в Волге и массовой гибелью рыбы на обнажившемся дне. Закон
347
20 января 2020 14:52
Возбужденно уголовное дело. Закон
342
17 января 2020 23:54
Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»). Закон
716
17 января 2020 23:48
Санкции применены по требованию Ространснадзора, который не обнаружил в самарских электричках сотрудников транспортной безопасности. Закон
715
Происшествия
22 января 2020 13:25
Ей было проведено четыре операции на правую ногу из-за прогрессирующей опухоли. Происшествия
97
22 января 2020 11:59
Авария произошла на ул. Челюскинцев. Происшествия
125
22 января 2020 11:44
Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах. Происшествия
116
Криминал
22 января 2020 13:49
Его владелец пытался дать полицейскому взятку. Криминал
99
22 января 2020 13:29
На данный момент автомобиль изъят. Криминал
102
22 января 2020 10:40
Каждый взял по одной бутылке. Криминал
139
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
256
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1740
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
614
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1496
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1256
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
832
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
846
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1284
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1390
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1628
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2735
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3270
Мероприятия