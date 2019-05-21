В Самаре разбойник с пистолетом напал на магазин и сам сдался полиции

113

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела о разбойном нападении на магазин. 1 января 2019 года в магазин, расположенный на ул. Победы около девяти часов вечера зашел мужчина, скрывающий лицо одеждой, в руках он держал пистолет. Передернув затвор, мужчина направил его на одну из работниц магазина и потребовал выдать ему деньги. Продавец и кассир отдали имеющуюся в магазине наличность. Впоследствии установлено, что добычей нападавшего стали около 3000 рублей. После того, как злоумышленник скрылся, работницы магазина сообщили о случившемся в полицию. Оперативный дежурный незамедлительно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и ориентировал на розыск нападавшего экипажи наружных служб полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности.Ночью разыскиваемый мужчина пришел в полицию и написал явку с повинной. С его слов, вечером он поругался с сожительницей и ушел из дома, прихватив пневматический пистолет. Зашел в ближайший к дому магазин, похитил деньги. Осознав, что совершил преступление, признался в содеянном сожительнице, после чего обратился в отдел полиции.Признание самарца подверглось тщательной проверке. Часть похищенных денежных средств сотрудники полиции обнаружили в доме подозреваемого. Остальное, как следовало со слов задержанного, он потратил на такси. Одежду, в которой предполагаемый злоумышленник был одет в момент нападения, полицейские обнаружили в подвале одного из домов на улице Дыбенко. Там же нашли и орудие преступления. Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет является пневматическим оружием.Было возбуждено уголовное дело о разбое. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и добровольно возместил причиненный материальный ущерб. По данным полиции, 28-летний мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, работал в частной охранной организации, сообщает облМВД.