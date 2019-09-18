Жителя Тольятти похитили, чтобы сделать попрошайкой
18 сентября 2019 13:48
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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей.
По версии следствия, 21 ноября 2018 года в дневное время обвиняемые похитили мужчину, 1979 года рождения от подъезда дома, расположенного по улице Тополиной в городе Тольятти, после чего, против его воли, увезли и удерживали сначала в квартире в городе Чапаевск, а затем в городе Самаре для дальнейшего понуждения потерпевшего к попрошайничеству.
24.11.2018 потерпевший был освобожден сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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