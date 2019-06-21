В Самаре в «Волгаре» открылся пункт наблюдения за качеством воздуха
21 июня 2019 14:01
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Результаты наблюдений с нового пункта под номером 91 публикуются два раза в сутки. Напомним, это второй ПНЗ в Куйбышевском районе, который считается самым проблемным среди городских районов по качеству воздуха. Общественная комиссия по вопросам охраны окружающей среды при Самарской губернской думе насчитала за 2018 год 40 жалоб жителей района на запах.
Теперь в Самаре 11 ПНЗ, которые ежедневно проверяют чистоту воздуха по 27 показателям, оперативные данные мониторинга каждый день публикуют на сайте Приволжского УГМС, пишет "Другой Город".
Фото pixabay.com
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