Квест от +1Город — навигатор по устойчивым городским сервисам охватит 5 млн горожан в ближайшие три месяца

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С 1 ноября для горожан Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону, Красноярска и Иркутска откроется возможность стать участниками квест-игры +1Город, которая не только обучит их азам ответственного образа жизни, но и подарит самым активным участникам ценные призы! Apple Watch 5, Iphone Xr Red, ноутбуки Asus Zenbook, Zero Waste сеты, экокружки, подарочные сертификаты школы экологистов, наборы ответственного ухода и косметики Biotherm, 4Fresh и Unilever, — это только часть подарков.Участников ждут задания, каждое их которых связано с полезным действием или формированием новых устойчивых привычек. Квест поможет его участникам приобрести навыками сортировки отходов, шеринга, экологичного потребления, а также познакомиться с локальными сообществами и товарами или услугами ответственных брендов. Проект поддерживает целая команда экоблогеров, местные и федеральные СМИ.Регистрация на квест-игру +1Город стартует 1 ноября. Узнать подробности участия и присоединиться к квесту можно в главном Instagram-аккаунте игры по ссылке: https://www.instagram.com/plus_one_quest. Тем, кто успеет попасть в первую сотню зарегистрировавшихся, начислят 15 бонусных баллов. Ну а тем, чей город остался пока за пределами списка, расстраиваться не стоит! Вторая и третья волны квест-игры пройдут в начале и середине 2020 года в Москве, Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Омске, Хабаровске, Воронеже, Перми, Волгограде, Тюмени, Владивостоке, Тольятти, Ижевске, Барнауле, Ульяновске, Ярославле, Томске, Оренбурге, Кемерово, Новокузнецке и Рязани.В Instagram-аккаунтах городов будут опубликованы задания и познавательные посты по темам квеста, свежие рейтинги участников и анонсы «внезапных» призов от брендов! За выполненные задания всем игрокам будут начисляться баллы. На каждом из пяти уровней квеста участникам предложат пять заданий по разным темам на выбор: «Экология», «Спорт», «Здоровое питание», «Добрые дела» и «Детский квест», который можно будет пройти вместе с детьми. Каждый сможет выбрать то, что ему интересно!13 ноября состоится финиш первой волны квест-игры +1Город. В этот день организаторы выберут самых ответственных горожан в каждом городе-участнике игры и наградят победителей призами, среди которых Apple Watch 5, Iphone Xr Red, ноутбуки Asus Zenbook на выбор. Остальным достанутся ценные подарки и бонусы от партнеров — Zero Waste сеты, экокружки, сертификаты на обучение в школе экологистов «Зеленый Драйвер», наборы ответственного ухода и косметики Biotherm, 4Fresh и Unilever и другие.После завершения третьей волны квеста всех участников ждет фантастический финал. Среди 31 города-участника организаторы определят победителя всей квест-игры, которому достанется суперприз. Впервые за новые экологичные привычки самый активный горожанин сможет получить «ответственный» автомобиль или путешествие с пользой для всей семьи!После завершения игры участники смогут продолжить вести экологичный образ жизни, используя онлайн карту полезныйгород.рф.Фото pixabay.com