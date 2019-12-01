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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Мост через Сок в Самаре построит компания «СамараТрансСтрой»

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Эта компания проводила реконструкцию Московского шоссе, улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова.
В Самаре выбрали подрядную организацию, которая займется реконструкцией действующего моста через реку Сок и строительством нового, параллельного старому.

Аукцион выиграла компания ООО «СамараТрансСтрой». Эта компания проводила реконструкцию Московского шоссе, улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова.

Максимальная стоимость контраста была на уровне в 991,8 млн рублей. Компания оценила свои работы на данном проекте чуть ниже – на 986,9 млн рублей.

Работы по реконструкции старого моста и строительству нового будут длиться 2 года. Срок окончания работ намечен на 1 октября 2021 года, передает samarskie-voditeli.ru.

 
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Комментарии



Благоустройство региона
NO_TPL 22:24
Эта компания проводила реконструкцию Московского шоссе, улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова.
Мост через Сок в Самаре построит компания «СамараТрансСтрой»
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