Мост через Сок в Самаре построит компания «СамараТрансСтрой»
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Аукцион выиграла компания ООО «СамараТрансСтрой». Эта компания проводила реконструкцию Московского шоссе, улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова.
Максимальная стоимость контраста была на уровне в 991,8 млн рублей. Компания оценила свои работы на данном проекте чуть ниже – на 986,9 млн рублей.
Работы по реконструкции старого моста и строительству нового будут длиться 2 года. Срок окончания работ намечен на 1 октября 2021 года, передает samarskie-voditeli.ru.
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Комментарии
Благоустройство региона
NO_TPL 22:24
Эта компания проводила реконструкцию Московского шоссе, улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова. Благоустройство региона
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NO_TPL 20:54
В основном схема охватывает историческую часть города, а также некоторые улицы в Железнодорожном внутригородском районе. Благоустройство региона
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NO_TPL 15:22
Также ведутся работы по украшению парков и скверов, самарской набережной. Благоустройство региона
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