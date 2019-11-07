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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Мэрия Жигулевска придумала создание набережной и фестивального парка в заброшенной промзоне

7 ноября 2019 22:19
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Инициативная группа горожан обратилась к властям Жигулевска с просьбой облагородить заброшенные участки и расширить находящуюся по соседству набережную.
Чиновники вспомнили о заброшенном «Жигулевском деревообрабатывающем комбинате», находящемся в селе Моркваши. На участке, который за десять лет запустения превратился в свалку, теперь хотят организовать фестивальный парк. Также в планы входит расширение находящейся по соседству набережной — вплоть до Лысой горы. Администрация утверждает, что потенциальные инвесторы для проекта уже нашлись, передает «СО» ОНЛАЙН.

Ликвидация обанкротившегося «Жигулёвского деревообрабатывающего комбината» произошла в 2006 году. О площадке разорившегося деревообрабатывающего комбината снова вспомнили в сентябре 2019 года. Инициативная группа горожан обратилась к властям Жигулевска с просьбой облагородить заброшенные участки (выделены на фото) и расширить находящуюся по соседству набережную. Инициативу горожан поддержал глава города Дмитрий Холин.


Как сообщили в администрации Жигулёвска, для проекта уже нашли инвестора. «В администрацию Жигулевска поступило предложение от потенциальных инвесторов по организации на территории земельного участка в районе Морквашей фестивального парка для проведения многодневных культурно-массовых мероприятий. Сейчас вопрос о возможности предоставления участка прорабатывается с его собственниками», — рассказал «СО» руководитель департамента экономического развития Жигулевска Владимир Глинских. Кто именно предложил проинвестировать организацию фестивального парка и на каких условиях, он не уточнил. Эксперты «СО» усомнились в логичности выбора промзоны в качестве площадки для создания в Жигулевске новой набережной и ее востребованности у горожан. 



Фото:   tlt.ru
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Комментарии



Благоустройство региона
7 ноября 2019  22:19
Инициативная группа горожан обратилась к властям Жигулевска с просьбой облагородить заброшенные участки и расширить находящуюся по соседству набережную.
Мэрия Жигулевска придумала создание набережной и фестивального парка в заброшенной промзоне
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