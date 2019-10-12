Определено, какие дороги будут отремонтированы в 2020 году в Самарской области
12 октября 2019 10:40
59
Опубликован список дорог, которые планируется отремонтировать в следующем 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Так, всего планируется отремонтировать 225 км автодорог в нашей области на сумму в 5,5 млрд рублей, пишет "КП в Самаре".
В 2020 году будут капитально отремонтированы 18 участков региональных трасс в разных районах области. Также будут отремонтированы дороги в Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске.
Есть и список участков дорог, которые планируется привести в порядок.
Капитальный ремонт трассы «Самара — Волгоград — Новокуйбышевск» —Маяк – Томылово на территории Новокуйбышевска и Чапаевска;
Ремонт трассы «Самара — Бугуруслан» на участке 133 км – 153 км в Похвистневском районе;
Капитальный ремонт трассы «Сосновка - Новое Мансуркино» на участке 0 км – 8+544 км в Похвистневском районе;
Капитальный ремонт проспекта Кирова на от улицы Ветлянской до Кировского моста в Самаре;
Ремонт дороги «Новокуйбышевск - Речников» на участке 0 км – 6+123 км в Новокуйбышевске;
Ремонт дороги «Кинель - Богатое – Борское» на участке 0 км – 1+236 км в Кинельском районе;
Капитальный ремонт дороги «Самара - Волгоград» - Красноармейское - Пестравка на участке 16+500 км – 31+000 км в Красноармейском районе;
Капитальный ремонт дороги «Приволжье - Екатериновка» на участке 1+500 км – 10+ км в Приволжском районе;
Ремонт трассы «Урал» - Сергиевск - Челно-Вершины на участке 0 км – 12 км в Сергиевском районе;
Ремонт Обхода села Сергиевска на участке 0 км – 12+513 км в Сергиевском районе;
Ремонт дороги «Кинель - Богатое» - Круглинский на участке 0 км – 14+950 км в Кинельском районе;
Ремонт дороги «Усть-Кинельский – Новый Сарбай – «Урал – Муханово» на участке 0 км – 16+ км в Кинельском районе;
Ремонт дороги «Отрадный – Богатое» - Борское на участке 14+000 км – 28 км в Кинель-Черкасском районе;
Ремонт трассы «Урал» - Исаклы – Шентала на участке 0 км – 12+600 км в Исаклинском районе;
Ремонт дороги «Курумоч – Новый Буян» - Старая Бинарадка на участке 0 км – 10+700 км в Волжском и Красноярском районах;
Ремонт дороги «Тольятти - Ташелка» на участке 14 км – 23+ км, 26 км – 27+ км в Ставропольском районе;
Ремонт дороги «Тольятти - Узюково – Димитровград» на участке 25+700 км – 29+700 км в Ставропольском районе;
Реконструкция дороги «Самара - Бугуруслан» на участке 118+700 км – 133 км в Похвистневском районе.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
12 октября 2019 10:40
Всего планируется отремонтировать 225 км автодорог. Благоустройство региона
57
11 октября 2019 14:05
Департамент градостроительства подал более полусотни исков о сносе, но проиграл в суде. Благоустройство региона
567
10 октября 2019 13:43
Обновят несколько тысяч контейнеров и десятки единиц техники для вывоза отходов. Благоустройство региона
311
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
211
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
385
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1491
Всё в Дом
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
48
7 октября 2019 12:19Комод в интерьере
В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате. Всё в Дом
87
5 октября 2019 11:34Как выбрать качественный пылесос?
Сегодня уборке жилья многие люди придают особое значение. Именно с её помощью можно сделать прибывание здесь более комфортным и приятным. Всё в Дом
76
ЖКХ
11 октября 2019 16:58
В ближайших планах «РКС-Самара» посвятить Исаю Хорошу специальную экспозицию в музее самарского водопровода. ЖКХ
299
11 октября 2019 16:27
Эксперты отметили, что система работает уже давно и успешно, однако, есть целый ряд особенностей, которые ещё предстоит освоить. ЖКХ
295
10 октября 2019 15:58
Миссия Аллеи – восстановить историческую справедливость, не дать уйти в небытие именам героев, благодаря которым самарцы пользуются водопроводом и... ЖКХ
316
Экология
11 октября 2019 12:45
Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных. Экология
336
10 октября 2019 10:42
Синоптики не обещают теплых дней. Экология
205
8 октября 2019 16:55
По словам Дениса Волкова, сегодня дворы населенных пунктов буквально завалены последствиями опиловок, которые никто не желает вывозить. Экология
334
Видео
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
309
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
583
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
483
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
400
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
673
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
680
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
933
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1433
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1035
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1287
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1479
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
917
Мероприятия