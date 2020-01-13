Мундиаль аукнулся «Магнитам» штрафами за алкоголь

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В дни матчей мирового первенства, а также накануне таких дней в Самарской области была полностью запрещена продажа спиртного в стеклянной таре. Этот закон нарушили четыре магазина «Магнит», сетью которых владеет «Тандер», в частности, в поселках «Мехзавод», Береза и еще 2 магазина в Прибрежном.Нарушения обнаружили сотрудники министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, которые проанализировали информацию в единой системе учета объема производства и оборота алкогольной продукции. Что именно и в каком количестве успели наторговать «Магниты» в эти дни, в материалах дела не указано. Минэкономразвития составило протокол на каждый магазин, на основании которых административная комиссия Красноглинского района Самары наложила штрафы по 70 тысяч рублей. (Всего — 280 тысяч.)Спорить по существу «Тандер» не стал. Свою защиту он пытался строить на доказательстве процедурных нарушений при определении наказания, однако ни один суд не признал их наличия. Верховный суд РФ 27 декабря поставил точку в деле, отказав владельцу «Магнитов» в передаче кассационной жалобы в коллегию по экономическим спорам.Фото: соцсети