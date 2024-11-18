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В «Т Плюс» прошел семинар ассоциации юристов и молодежного парламента Самарской области

18 ноября 2024 17:47
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Основной темой семинара стало эффективное лидерство.

В «Т Плюс» прошёл тематический семинар в рамках стратегической сессии «Развитие молодёжного парламентаризма в Самарской области». Секретами успешной работы в одной из крупнейших энергетических организаций страны поделились Ян Сорокин, начальник Юридического управления и Анна Пасынкова, начальник Управления правового обеспечения энергоснабжения Регионального центра правового обеспечения в г. Самаре ПАО «Т Плюс».

Также в мероприятии принял участие Андрей Саусин, руководитель Главного управления правового обеспечения Самарской Губернской Думы, член Совета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Основной темой семинара стало эффективное лидерство. Участники обсудили современные концепции лидерства, принципы организации командной работы и разобрали практические кейсы принятия управленческих решений.

«Благодарен ребятам за активное участие в семинаре, желание поделиться своим видением на ключевые вопросы по обозначенной теме! Уверен, что участие юристов энергокомпании в стратегической сессии позволит всем её слушателям приобрести новые полезные навыки и знания для профессионального и личностного роста!» - отметил Ян Сорокин.

«Вопросы лидерства применительно к молодежной среде крайне важны в силу возрастающей потребности общества и государства в инноваторах и лидерах, способных в ближайшем будущем вести общество к поставленным целям, проявляя гибкость в условиях изменений и неопределенности.» - прокомментировала Анна Пасынкова.

В завершении мероприятия самые активные участники получили в подарок от спикеров книги по тематике семинара.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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