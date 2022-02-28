В Самаре ведутся работы по ликвидации подтоплений на дорогах

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Изменившиеся погодные условия вносят свои коррективы в специфику работы организаций, занимающихся обслуживанием улично-дорожной сети. Ликвидация подтоплений стартовала еще с середины прошедшей недели, таким образом, профильным службам удалось откачать с автомобильных дорог свыше двух тысяч кубометров воды.

В настоящий момент в данном виде работ задействовано 5 единиц спецтехники, однако, при необходимости их число увеличат.

Муниципальное предприятие «Благоустройство» и ООО «Кедр-1» производят откачку воды на улично-дорожной сети – соответственно, в зонах обслуживания. МП «Инженерные системы» ликвидируют подтопления на внутриквартальных и придомовых территориях по заявкам администраций районов. Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.

Фото: администрация Самары