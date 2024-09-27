«Т Плюс» заменила теплотрассу по ул. Белинского в Новокуйбышевске

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Специалисты ПАО «Т Плюс» заменили 424 метра трубопровода по ул. Кутузова в Новокуйбышевске. На время проведения работ на объекте были построены временные теплотрассы, что позволило сохранить подачу горячей воды для горожан.

В ходе ремонта энергетики «Т Плюс» переложили трубопроводы от ул. Белинского до ул. Фрунзе, а также смонтировали три новых тепловых камеры. Благодаря плановой реконструкции теплосети повышена надежность теплоснабжения близлежащих многоквартирных жилых домов.

«На данный момент на объекте полностью завершены строительно-монтажные работы и выполнено благоустройство, жители получают горячую воду по новой трубе», - отметил технический директор – главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Всего в этом году энергетики «Т Плюс» выполнят плановую замену теплосетей на 9 участках в Новокуйбышевске.

Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»