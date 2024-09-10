«Т Плюс» выполнила замену теплосети по ул. Матросова в Тольятти

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Специалисты ПАО «Т Плюс» заменили свыше 1 км трубопровода по ул. Матросова в Комсомольском районе Тольятти. Благодаря плановой реконструкции теплосети повышена надежность теплоснабжения многоквартирных жилых домов в районе пересечения ул. Матросова и ул. Лизы Чайкиной.

В рамках ремонтных работ энергетики «Т Плюс» не только заменили трубопроводы различного диаметра для систем отопления и горячего водоснабжения, но и смонтировали три новых тепловых камеры. При этом для жителей была сохранена подача горячей воды: для этого была смонтирована временная теплотрасса.

«На период проведения реконструкции были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности горожан – оборудованы пешеходные мостики, пути обхода и объезда строительной площадки с размещением временных дорожных знаков. На данный момент на объекте полностью завершены строительно-монтажные работы, жители получают горячую воду по новой трубе», - отметил технический директор – главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин.

Всего в этом году энергетики «Т Плюс» выполнят плановую замену теплосетей на 12 участках в Тольятти.