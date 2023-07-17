Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани психологом Ириной Хурсюк с несовершеннолетними осужденными проведена беседа на тему профилактики суицида среди подростков.
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО активно участвуют в реализации программы «Десятилетие детства»
Отборочный этап Чемпионата в Самарской области по компетенции «Переработка нефти и газа» завершится 20 июля.
В Самарской области начался отборочный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 
Энергетики «Т Плюс» на постоянной основе проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных ВУЗов.
Старшеклассники областной столицы посетили с экскурсией Самарскую ГРЭС
Жителей губернии приглашаю приглашают на культурные мероприятия. 
 Минкульт СО: анонс культурных событий недели
В матчевой встрече поклонников бокса ждет красочное шоу с участием сильнейших спортсменов. Бои пройдут в семи весовых категориях.
«Бокс на Волге»: в Самаре пройдет матчевая встреча между командами России и Сербии
Следующий матч тольяттинский "Акрон" проведет в Астрахани против команды "Волгарь", встреча запланирована на 23 июля.
Тольяттинский "Акрон" начал сезон с победы
Это был яркий, красивый и очень динамичный праздник.
«РКС-Самара» приняли участие в соревнованиях на лодках-драконах в Тольятти
У подростков от 14 лет до 17 лет включительно есть возможность временно трудоустроиться с помощью службы занятости.
В этом году уже более 5000 подростков получили первый профессиональный опыт в организациях региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.12
-0.06
EUR 101.2
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Старшеклассники областной столицы посетили с экскурсией Самарскую ГРЭС

17 июля 2023 16:13
52
Энергетики «Т Плюс» на постоянной основе проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных ВУЗов.

Учащиеся старших классов областной столицы познакомились со старейшей электростанцией региона – Самарской ГРЭС. Экскурсию по цехам и производственным помещениям провел лично технический директор-главный инженер предприятия Виктор Яшин.

Представители компании «Т Плюс» подробно рассказали школьникам об истории Самарской ГРЭС, во многом повлиявшей на облик города. Экскурсия началась у фонтана рядом с административным корпусом, после чего ребята посетили котельный и турбинный цеха, а также увидели уникальный мраморный щит управления станцией.

«Экскурсии по производственным объектам – часть профориентации будущих абитуриентов. Школьники знакомятся с процессом производства энергии не по учебникам физики, а непосредственно пройдясь по главным цехам предприятия. Вполне возможно, в будущем кто-то из них захочет связать свою жизнь с этой важнейшей отраслью, присоединиться к команде энергетиков», - отметил технический директор-главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Отметим, что энергетики «Т Плюс» на постоянной основе проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных ВУЗов.   

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 17 по 30 июля будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей ряда улиц Самары.
14 июля 2023, 14:48
Т Плюс отремонтирует тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной
С 17 по 30 июля будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей ряда улиц Самары. ЖКХ
816
Экскурсанты посетили щит управления, котельный и химический цеха предприятия, которое в этом году отметило свое 123-летие.
10 июля 2023, 15:35
Энергетики «Т Плюс» провели для студентов СамГТУ экскурсию на старейшую электростанцию региона
Экскурсанты посетили щит управления, котельный и химический цеха предприятия, которое в этом году отметило свое 123-летие. ЖКХ
677
Клиенты компании могут сдать отработанные элементы питания в целом ряде офисов обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс».
04 июля 2023, 16:55
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов принять участие в акции «Экодесант» и внести вклад в сохранение природы
Клиенты компании могут сдать отработанные элементы питания в целом ряде офисов обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс». ЖКХ
876

В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
527
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1695
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
3181
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
14 июля 2023  09:55
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
565
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
14 июля 2023  09:36
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
887
Весь список