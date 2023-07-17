Старшеклассники областной столицы посетили с экскурсией Самарскую ГРЭС

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Учащиеся старших классов областной столицы познакомились со старейшей электростанцией региона – Самарской ГРЭС. Экскурсию по цехам и производственным помещениям провел лично технический директор-главный инженер предприятия Виктор Яшин.

Представители компании «Т Плюс» подробно рассказали школьникам об истории Самарской ГРЭС, во многом повлиявшей на облик города. Экскурсия началась у фонтана рядом с административным корпусом, после чего ребята посетили котельный и турбинный цеха, а также увидели уникальный мраморный щит управления станцией.

«Экскурсии по производственным объектам – часть профориентации будущих абитуриентов. Школьники знакомятся с процессом производства энергии не по учебникам физики, а непосредственно пройдясь по главным цехам предприятия. Вполне возможно, в будущем кто-то из них захочет связать свою жизнь с этой важнейшей отраслью, присоединиться к команде энергетиков», - отметил технический директор-главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Отметим, что энергетики «Т Плюс» на постоянной основе проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных ВУЗов.