Специалисты «Т Плюс» рассказали о возможностях карьерного роста в энергетике учащимся Тольяттинского машиностроительного колледжа

162

Представители «Т Плюс» встретились со студентами и преподавателями Тольяттинского машиностроительного колледжа. Главная тема разговора – трудоустройство будущих специалистов в энергокомпанию на максимально привлекательных условиях.

Начальник управления подбора и адаптации персонала Самарского филиала «Т Плюс» Елена Васильева рассказала участникам мероприятия о структуре организации, городах присутствия компании, действующих производственных предприятиях региона и важности выбора профессии. Студентов колледжа заинтересовали актуальные программы поддержки и перспективы карьерного роста.

«Сегодня учащиеся профильных и высших учебных заведений могут рассчитывать на целый ряд эффективных мер поддержки, которые позволяют совмещать теорию на лекциях и практику на действующих энергообъектах, адаптироваться под запросы будущего работодателя. В числе наиболее востребованных – целевое и дуальное обучение, по окончанию которого гарантировано трудоустройство в компанию», — отметила Елена Васильева.

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала «Т Плюс» можно на официальном сайте www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам 8 (996) 729 95 18, 8 (967) 485 57 60.