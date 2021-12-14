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Самарагорэнергосбыт предупреждает: будьте бдительны - не попадитесь на уловки мошенников!

14 декабря 2021 14:19
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В Самаре активировались мошенники, которые под предлогом проверки приборов учета, проникают в квартиры горожан, срывают пломбы с действующих счетчиков. 

В Самаре активировались представители мнимых ресурсоснабжающих организаций, которые под предлогом проверки приборов учета, проникают в квартиры горожан, срывают пломбы с действующих счетчиков, а затем предлагают за дополнительную плату установку новых. 

АО «СамГЭС» предупреждает своих потребителей – осуществление проверки достоверности передаваемых сведений о показаниях приборов учета электрической энергии, установленных в многоквартирных домах, проводят только сотрудники гарантирующего поставщика АО "СамГЭС" и уполномоченной подрядной организации ООО «ЭРА». Инспекторы одеты в специализированную форму с логотипом компании и имеют доверенности, выданные гарантирующим поставщиком электроэнергии в Самаре.

Для обеспечения безопасности здоровья в период пандемии перед началом смены контролеры организаций проходят медосмотр и получают средства индивидуальной защиты.

Будьте бдительны! Если кто-то, кроме специалистов ООО «ЭРА» или АО «СамГЭС» предлагает осмотреть ваш индивидуальный счетчик, то велика вероятность, что это мошенник, который пытается проникнуть в вашу квартиру.

 

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