С каких улиц самары ночью вывезут снег

В ночь с 5 на 6 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Фасадная от дома № 2 до Калининградской,
- Коммунистическая от Дачной до Московского шоссе,
- Волжский пр. от Дома профсоюзов до Маяковского,
- Агибалова от Ульяновской до Вилоновской,
- Спортивная от Вилоновской до Никитинской пл.,
- Никитинская пл. от Спортивной до Маяковского,
- Маяковского от Буянова до Арцыбушевской,
- Северо-Восточная магистраль от Лесной до Ново-Садовой,
- Луначарского от Ново-Садовой до Автобусного проезда,
- Л. Толстого от Братьев Коростелевых до Агибалова,
- Антонова-Овсеенко от Карбышева до Советской Армии,
- Ново-Вокзальная от Черемшанской до Нагорной и в обратном направлении до пр. К.Маркса,
- Заводское шоссе от пр. Кирова до Земеца.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!