С каких улиц самары ночью вывезут снег

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В ночь с 5 на 6 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Фасадная от дома № 2 до Калининградской,

- Коммунистическая от Дачной до Московского шоссе,

- Волжский пр. от Дома профсоюзов до Маяковского,

- Агибалова от Ульяновской до Вилоновской,

- Спортивная от Вилоновской до Никитинской пл.,

- Никитинская пл. от Спортивной до Маяковского,

- Маяковского от Буянова до Арцыбушевской,

- Северо-Восточная магистраль от Лесной до Ново-Садовой,

- Луначарского от Ново-Садовой до Автобусного проезда,

- Л. Толстого от Братьев Коростелевых до Агибалова,

- Антонова-Овсеенко от Карбышева до Советской Армии,

- Ново-Вокзальная от Черемшанской до Нагорной и в обратном направлении до пр. К.Маркса,

- Заводское шоссе от пр. Кирова до Земеца.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!