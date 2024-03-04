«РКС-Самара» полностью перевели посёлок в Красноглинском районе на снабжение мягкой водой.

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Посёлок Управленческий полностью переключили на воду из Волги еще 28 февраля. Всё работает! Новая схема водоснабжения действует для всех домов. Процесс перевода начался ещё в конце прошлого года под контролем инженеров и технологов на всех этапах.

Исторически сложилось, что Управленческий был запитан водой из подземных скважин - полезной, но с повышенной жёсткостью, что доставляло некоторые неудобства жителям. Обеспечение волжской водой 40000 жителей Красноглинского района стало возможным благодаря строительству двух водоводов диаметром 600 мм.

«Этот масштабный проект был разработан на основании технического задания администрации г.о. Самара и одобрен на общественных слушаниях, - подчеркнул зам.руководителя Управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара Сергей Мухранов. - Благодаря концессионному соглашению с «РКС-Самара» мы с вами можем быть свидетелями того, как был построен этот большой технологический комплекс по водоснабжению Управленческого».

Строительство велось за счёт инвестпрограммы «РКС-Самара». К концу 2023 года был возведён комплекс сооружений: новая насосная станция на НФС-2 в Студёном Овраге, ещё одна насосная станция, два резервуара чистой воды, хлораторная и административный корпус на ул.С.Лазо и самое главное - уложены два водовода диаметром 600 мм, протяжённостью более 6200 метров каждый.

Перед запуском новых водоводов специалисты подключили и проверили все агрегаты, провели гидравлические испытания трубопроводов и резервуаров (РЧВ), сделали промывку сетей и хлорирование, неоднократно делали отбор проб, проверяя качество воды.

Переключали жилые дома постепенно, одновременное подключение всего посёлка могло привести к сильному взмучиванию, что нестрашно, но неприятно. Большую помощь оказали сотрудники администрации Красноглинского района, они проводили мониторинг и поддерживали связь с управляющими компаниями. Зам.главы администрации Красноглинского района Вадим Костин объяснил: «Переключение на новую схему происходило поэтапно, мы это согласовали с «РКС-Самара». Благодаря опытным специалистам ресурсной компании в конце февраля удалось перевести весь Управленческий на водоснабжение волжской водой. Жители её очень ждали - она мягкая, чистая, прозрачная».

Мечта 40 тысяч жителей сбылась, сегодня весь посёлок уже снабжается мягкой волжской водой, которая забирается на насосно-фильтровальной станции №2 в Студёном овраге и насосами поднимается до резервуаров на Волжском шоссе. «Хорошо, что благодаря концессионному соглашению сейчас в городе есть возможность не только аварии ликвидировать и старые трубы менять, но и заниматься новым строительство вот таких больших, современных объектов», – сказал главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»