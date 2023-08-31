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При поддержке «Т Плюс» в Самаре появилось новое граффити

31 августа 2023 14:49
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Новый мурал в стиле абстракционизма создан в честь 90-летия Ленинского внутригородского района.

При поддержке Самарского филиала «Т Плюс» в областной столице появилось яркое граффити. Новый мурал в стиле абстракционизма создан в честь 90-летия Ленинского внутригородского района и располагается рядом с домом №12 по ул. Маяковского.

Автором арт-объекта выступил художник Денис Тачез. Для создания нового мурала ему потребовались краски 15 оттенков и чуть больше недели на изготовление трафаретов и непосредственно нанесение.

«Энергокомпания поддерживает талантливых уличных художников и инициирует создание самобытных, запоминающихся работ в городах присутствия. К юбилею Ленинского района мы также постарались порадовать горожан ярким и позитивным муралом», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьёва.

Напомним, что «Т Плюс» не первый год вносит свой вклад в создание колоритной городской среды. Различные авторские граффити украсили стену Самарской ГРЭС, павильоны тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Тематика самая разнообразная – от напоминаний о безопасном поведении вблизи энергообъектов до советов по сохранению природы и народных сказаний.

 

Фото:   «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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