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Почти 6,5 тысяч абонентов "РКС-Самара" могут попасть под ограничения выезда из страны

28 апреля 2025 16:09
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«РКС-Самара» рекомендуют абонентам урегулировать вопросы оплаты услуг.

«РКС-Самара» передали в Федеральную службу судебных приставов заявления на ограничение выезда для 6 448 абонентов, которые уже по решению суда должны выплатить суммарный долг – 212 713 000 рублей. В противном случае они не смогут выехать за границу в 2025 году.

Компания обеспокоена, что долги копятся у платёжеспособных граждан, которые из-за своей забывчивости или невнимательности могут столкнуться с различными ограничениями, судебными разбирательствами. В дополнение к этому десятикратно выросли размеры госпошлин при взыскании долгов за коммунальные услуги.

Всем абонентам «РКС-Самара» рекомендуется проверить свои квитанции, привести в порядок платежи, пока дело не дошло до взыскания через суд. Не стоит доводить до крайних мер. Предприятие всегда готово найти решение: предоставить рассрочку или реструктуризировать долг. Комитет по дебиторской задолженности работает каждый вторник и четверг в 9.00 на ул. Луначарского, 56. Телефон колл-центра по сбытовым вопросам: 207-25-40.

 

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"

 

 

Теги: РКС-Самара Самара

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