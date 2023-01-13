Офисные сотрудники «РКС-Самара» прошли обучение по безопасности

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Соблюдение правил охраны труда - одна из главных задач на предприятии, где ведутся строительные, ремонтные, аварийные работы на спецтехнике, инженерных сетях и сооружениях, в опасных условиях. В «РКС-Самара» следят за тем, чтобы работа на всех объектах и мероприятиях велась строго по правилам безопасности. Даже сотрудники офисных помещений, где нет явной опасности, регулярно отрабатывают навыки поведения при чрезвычайных ситуациях.

Так, в 2022 году больше 190 человек прошли обучение по правилам безопасности офисных работников, и затем проверяли свои знания на экзамене. Сотрудникам объяснили, как правильно перемещаться по зданию во время чрезвычайной ситуации, или при большом скоплении народа, как безопасно организовать своё рабочее место, хранить документы и различные предметы в помещениях.

В помощь к основному обучению для специалистов «РКС-Самара» был разработан календарь на 2023 год «Берегите себя: каждый день, весь год, всегда», в котором собраны простые и полезные советы, как не попасть в опасную ситуацию даже в, казалось бы, безопасном офисе: о пользовании оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, различными приборами, организации рабочего процесса, правильном взаимодействии с коллегами, поведении во время пожара, а также немного о деловом этикете. Дружелюбные напоминания помогут избежать неприятностей в рабочем процессе и сделать его более комфортным.

Фото: «РКС-Самара»