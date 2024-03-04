Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы сотрудников Самарской ГРЭС

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Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Елена Бондаренко встретилась с коллективом Самарской ГРЭС (ПАО «Т Плюс»). Она рассказала об итогах реализации национальных проектов на территории областной столицы, отметила большую работу по обновлению коммунальных сетей и поблагодарила персонал «Т Плюс» за вклад в повышение надежности теплоснабжения жителей и предприятий областной столицы. За последние несколько лет переложено свыше 144 км тепловых сетей.

В рамках встречи Елена Юрьевна ответила на все вопросы энергетиков. Большинство из них касалось темы благоустройства общественных территорий, повышения доступности муниципального транспорта, а также уборки снега. Поступали и конкретные предложения. В частности, по созданию новых спортивных объектов для молодежи. Глава внутригородского района напомнила участникам встречи о губернаторском проекте «Содействие», который направлен на поддержку инициатив населения городов региона. Результаты его реализации доказывают эффективность такого алгоритма для жителей Самары и области.

«Сегодня любой возникающий вопрос можно эффективно решить совместными усилиями граждан и власти. При этом важным условием является инициативность самих жителей, их заинтересованность в улучшении качества жизни. Только благодаря активной жизненной позиции мы вместе сможем сделать родную Самару красивее и комфортнее для жизни», - отметила Елена Бондаренко.