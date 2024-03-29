«ЭнергосбыТ Плюс» вручает подарки победителям акции «В Новый год – без долгов!» среди юридических лиц

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В офисах обслуживания клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» вручены первые специальные призы для победителей акции «В Новый год – без долгов» для юридических лиц. В общей сложности энергетики отметят 60 компаний и организаций региона.

Напомним, что новогодняя акция проходила с 15 ноября по 31 декабря 2023 года. Участниками акции могли стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица - собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям. Для этого им необходимо было до конца прошлого года оплатить текущие начисления и погасить долги при их наличии, а также внести рекомендательный платеж за ГВС и отопление за декабрь.

«Повышенный интерес к данной акции, участие в которой приняли около 5,8 тысячи юридических лиц Самарской области, продемонстрировал высокую ответственность наших клиентов перед поставщиком ресурсов. В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся со всеми победителями для уточнения порядка получения ценных призов», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Узнать об актуальных акциях энергокомпании можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/promo/.

Фото: "ЭнергосбыТ Плюс"