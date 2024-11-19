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Основная цель форума – подведение итогов работы управляющих компаний за год и обсуждение ключевых вопросов, с которыми они сталкиваются в своей работе.
«ЭнергосбыТ Плюс» принял участие в работе VI форума управляющих компаний Самарской области
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«ЭнергосбыТ Плюс» принял участие в работе VI форума управляющих компаний Самарской области

19 ноября 2024 19:30
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Основная цель форума – подведение итогов работы управляющих компаний за год и обсуждение ключевых вопросов, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев выступил на VI форуме управляющих компаний региона. Он рассказал участникам отраслевого мероприятия о необходимости установки общедомовых узлов учёта тепловой энергии и преимуществах оплаты за отопление по счётчику.

Форум управляющих компаний, организованный Общественной палатой Самарской области, в очередной раз собрал представителей обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций, контролирующих органов и подрядных предприятий. Основная цель – подведение итогов работы управляющих компаний за год и обсуждение ключевых вопросов, с которыми они сталкиваются в своей работе.

«Установка общедомовых приборов учета тепла – требование российского законодательства. Причём жилые дома, установившие эти счётчики, заметно сокращают свои затраты на теплоснабжение – оплата по нормативу выше, чем по прибору. В дальнейшем такие многоквартирные дома смогут продолжить курс на экономию общедомовых затрат за счёт внедрения энергоэффективных мероприятий», - отметил технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Кроме того, в ходе VI форума управляющих компаний Самарской области участники обсудили перспективы перехода региона на оплату за тепло по принципу 1/7. Согласно этой схеме, жильцы многоквартирных домов платят за фактический объём потребления ресурса лишь в течение семи месяцев, когда предоставляется услуга. Ввод новой системы платежей совместно с внедрением энергосберегающих мероприятий поможет потребителям снижать общую сумму расходов за отопление.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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