«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла перед началом ОЗП

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Около 1300 объектов (в том свыше 1000 многоквартирных домов) Самарской области требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла. Пока этого не сделано АО «ЭнергосбыТ Плюс» будет выставлять счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:

- тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям);

- утвержденного норматива потребления (МКД).

С информацией о причинах и списках адресов, по которым показания приборов учета не были приняты к расчетам можно ознакомиться на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

«Далеко не все обслуживающие организации следят за исправностью работы общедомовых приборов учета тепла. Аналогичная ситуация по ряду промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий: ненадлежащая эксплуатация счетчиков приводит к расчету по нагрузке и убыткам для клиентов. Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений, - это первый и самый важный шаг к экономии», - отметил технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.