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Елена Лапушкина по ситуации с водоснабжением ЖК «Лесная долина» в Кировском районе:



"Сегодня после совещания вместе с руководителем Департамента городского хозяйства и экологии Олегом Ивахиным, главой Кировского района Игорем Рудаковым, прокурором района Рамисом Сабирзяновым, представителями управляющих компаний «Этажи» и «Кировская» встретилась с жителями. Здесь по вине застройщика неправильно установлены насосы и аппаратное оборудование, которое при попадании воды замыкает и приводит к выходу из строя насосов.



В настоящее время специалисты уже закончили восстановительные работы, вода в дома поступает с пониженным давлением.



Насосы, которые сейчас демонтированы, отвезены в специальный цех, где проходит их сушка. Завтра специалисты их проверят. Если насосы исправны, то они будут установлены на прежнее место и запущены в работу.



Совершенно точно мы людей не бросим и будем решать эту проблему до конца.



Договорились о том, что управляющие компании, в случае необходимости, за счёт собственных средств приобретут и установят новые насосы, которые смогут обеспечить бесперебойную подачу воды.



Параллельно с этим мы запускаем процедуру передачи оборудования из конкурсной массы банкротящегося предприятия в муниципалитет с последующей передачей на обслуживание в ресурсоснабжающую компанию. Тогда будет возможно полностью обновить всю систему водоснабжения данных домов. Процедура займет несколько месяцев, но позволит решить вопрос в целом. Во время переходного периода мы будем держать ситуацию на контроле - до тех пор, пока проблемы не будут устранены."

Фото: администрация Самары