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До 25 февраля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов  учета энергоресурсов
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До 25 февраля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов  учета энергоресурсов

20 февраля 2024 15:16
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В Самарской области действует целый ряд дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией, не выходя из дома.

До 25 февраля Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета тепла и горячего водоснабжения. От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.

Для ежемесячной передачи данных приборов учета в Самарской области действует целый ряд дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией, не выходя из дома:

- через личный кабинет клиента на сайте и в мобильном приложении;

- через вкладку «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на официальном сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- в мобильном приложении Сбербанк в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т плюс»;

- по круглосуточным телефонам в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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