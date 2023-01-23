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В Сызранском районе оперативно оказывать скорую помощь медикам помогают 12 новых автомобилей

23 января 2023 19:03
199
С момента поставки автомобилей летом 2022 года специалисты осуществили около 800 выездов.

В 2022 году автопарк Сызранской центральной городской и районной больницы пополнили 12 новых автомобилей для оказания скорой и неотложной помощи. Пять машин марки «Лада-Гранта» приобретены в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, семь «скорых» на базе «ГАЗ» — в рамках федеральной поставки.

Новые «Гранты» поступили в фельдшерско-акушерские пункты сел Новая Рачейка и Демидовка, офисы врачей общей практики в селе Старая Рачейка и поселке Сборный, один автомобиль используют специалисты поликлиники в поселке Варламово. Ранее подразделения не имели закрепленного автотранспорта.

Автомобили помогают семейным врачам и фельдшерам оперативно добираться к пациентам для оказания помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации, доставлять лекарственные препараты, при необходимости транспортировать людей в медучреждения для лабораторных и диагностических исследований. С момента поставки автомобилей летом 2022 года специалисты осуществили около 800 выездов.

 «Транспорт значительно улучшает эффективность работы фельдшера на селе. Теперь мы имеем возможность своевременно доставлять пациентов, в том числе и маломобильных, людей старшего возраста — одиноких, испытывающих сложности с перемещением, — на консультацию к врачам, диагностические исследования в поликлинику, — рассказал заведующий фельдшерско-акушерским пунктом села Новая Рачейка фельдшер Илья Скляров, приступивший к работе в 2022 году в рамках программы "Земский фельдшер". — Особую группу составляют пациенты, не обследованные более трех лет, которым с нашей помощью легче пройти профилактический осмотр и диспансеризацию. Эти меры уже позволили выявить на нашем участке новообразование молочной железы, сахарный диабет II типа, внебольничную пневмонию».

Всего за последние 5 лет в учреждения здравоохранения Самарской области поступили 438 единиц автотранспорта для обеспечения работы первичного звена медицинской помощи и 215 автомобилей скорой медицинской помощи.

 

Фото:   минздрав СО

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