На совещании в минздраве СО обсудили подготовку службы «скорой» к работе в период роста заболеваемости  ОРВИ

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В министерстве здравоохранения Самарской области под председательством Армена Беняна состоялось совещание по вопросам подготовки службы скорой медицинской помощи к оказанию помощи пациентам с инфекциями в период роста заболеваемости ОРВИ.



В совещании приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко, руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Галина Черногаева, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Инна Труханова, а также в режиме ВКС - руководители Самарской, областной, Тольяттинской и Сызранской станций скорой медпомощи. Специалисты обсудили работу в текущей ситуации, а также организационные и противоэпидемические меры в случае подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.



«В настоящее время отмечаем незначительное увеличение числа вызовов скорой медицинской помощи к пациентам с инфекционными заболеваниями. Всего в регионе работает 186 медицинских бригад. Руководителям станций поручено поэтапно проработать вопрос увлечения числа бригад на 5-10 %. Это позволит в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ обеспечить штатную работу службы, в том числе своевременное оказание помощи как пациентам с жизнеугрожающими состояниями – после ДТП, пациентам с сосудистыми катастрофами, с политравмой, так и пациентам с острыми инфекционными проявлениями. Работа на опережение для системы здравоохранения в преддверии эпидсезона - главная стратегия, которая позволит предупредить риски и сделать любую ситуацию управляемой», - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Также специалисты обсудили вопросы наличия средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, тестовых систем и алгоритм работы единой диспетчерской службы.

Фото: минздрав СО