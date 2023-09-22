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На совещании в минздраве СО обсудили подготовку службы «скорой» к работе в период роста заболеваемости  ОРВИ

22 сентября 2023 19:38
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Также обсудили вопросы  наличия средств индивидуальной  защиты, лекарств, тестовых систем и алгоритм работы  единой диспетчерской  службы.

В министерстве здравоохранения Самарской области под председательством Армена Беняна состоялось совещание по вопросам  подготовки службы скорой медицинской помощи  к оказанию помощи пациентам с    инфекциями в период роста заболеваемости  ОРВИ. 

В совещании приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко, руководитель  управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Галина Черногаева, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Инна Труханова,  а также в режиме ВКС  - руководители Самарской, областной, Тольяттинской и Сызранской станций скорой медпомощи. Специалисты  обсудили работу в текущей ситуации, а также организационные и противоэпидемические  меры в случае подъема   заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. 

«В настоящее время отмечаем незначительное увеличение числа вызовов  скорой медицинской помощи к пациентам с инфекционными заболеваниями. Всего в регионе работает 186 медицинских бригад. Руководителям станций поручено поэтапно  проработать вопрос увлечения числа бригад на 5-10 %. Это позволит в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ  обеспечить штатную работу службы, в том числе своевременное оказание помощи как пациентам с жизнеугрожающими состояниями – после ДТП,  пациентам с сосудистыми катастрофами, с политравмой,   так и пациентам с острыми инфекционными проявлениями. Работа на  опережение  для системы здравоохранения в преддверии  эпидсезона -  главная стратегия, которая позволит предупредить риски и сделать любую ситуацию управляемой», - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области  Армен Бенян.  

Также специалисты обсудили вопросы  наличия средств индивидуальной  защиты, лекарственных препаратов, тестовых систем и алгоритм работы  единой диспетчерской  службы.

 

Фото:   минздрав СО

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