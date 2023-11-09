 Медработники региона получают выплаты на приобретение жилья

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Специалисты в селах и малых городах — Кинеле, Похвистнево и Нефтегорске — могут получить выплату для компенсации первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере до 600 тысяч рублей (но не более 30% от его стоимости).



Врачи в возрасте до 40 лет имеют возможность в течение 3 лет получать компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита — до 100 тысяч рублей в год.



Как воспользоваться мерой?



Необходимо подать документы в Самарский областной фонд жилья и ипотеки (г. Самара, ул. Мичурина, 21, офис 201). Сделать это можно подать в рабочие дни с понедельника по пятницу, предварительно записавшись по телефону: (846)-321-36-63.



В Самарской области реализуется комплекс мер социальной поддержки работников здравоохранения. Медицинские организации взаимодействуют с администрацией муниципальных образований по вопросу предоставления дополнительной поддержки новым сотрудникам — выделения жилья служебного найма или компенсации расходов на аренду собственности.

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