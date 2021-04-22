Я нашел ошибку
Главные новости:
Финальный матч состоится в Нижнем Новгороде 12 мая.
Ветеран ФК "КС" Валерьян Панфилов: в финале с "Локомотивом" "Крылья Советов" отдадут все силы для победы
Здесь успешно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В Тольятти обновляется все больше дворов и общественных пространств
Активистки общественной организации поддержали беспрецедентные меры социальной поддержки, озвученные президентом страны в Послании.
Союз женщин Самарской области: Семья и дети остаются приоритетом государственной политики 
Мероприятие посвящается 60-й годовщине первого полета человека в космос.
«Сад памяти»: на площади 2,5 га в СО создадут новый геоглиф в форме числа «60» 
На всей территории Самарской области весной 2021 года запланировано 48 мероприятий.
Самарская область принимает участие в международной акции «Сад памяти»
В Самаре заболел 51 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Для защиты здоровья россиян Путин в Послании поставил задачу Правительству вместе с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров.
Самарская область опережающими темпами ведет закупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
На сегодняшний день на объект уже завезено 18 тыс. тонн металла и строители приступили к крупноузловой сборке пролетных строений, каждое из которых длиной 156 метров.
Мост через Волгу: готовятся к надвижке пролетных строений
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.42
-0.4
EUR 92.04
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 апреля 2021 19:26
117
В Самаре заболел 51 человек.

22 апреля в регионе подтверждены 190 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 51 в г. Самара
- 58 в г. Тольятти
- 14 в г. Чапаевск
- 12 в г. Сызрань
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Отрадный
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Волжском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Октябрьск

172 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60053 случая коронавируса.

Скончались 1400 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 58, 62, 64, 80 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 58, 61, 70, 74, 81 года, мужчины 78, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 59, 73 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;
женщина 79 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 43,84, по стране - 73,36.

Коэффициент летальности в области - 2,33, в стране - 2,26

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6553, нарастающим итогом 2317726.

Теги: коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во время ежегодного Послания Президента России к Совфеду Владимир Путин ярко выделил и поблагодарил всех причастных к борьбе с коронавирусом.
22 апреля 2021, 16:06
Минздрав Самарской области поддержал слова Президента о лидирующих позициях РФ в борьбе с пандемией
Во время ежегодного Послания Президента России к Совфеду Владимир Путин ярко выделил и поблагодарил всех причастных к борьбе с коронавирусом. Здравоохранение
197
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021, 13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
В Самарской области за сутки на 22 апреля выявлены 190 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
282
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
22 апреля 2021, 09:45
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, произведет осмотр и примет решение.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
708
Здравоохранение
В Самаре заболел 51 человек.
22 апреля 2021  19:26
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
117
Для защиты здоровья россиян Путин в Послании поставил задачу Правительству вместе с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров.
22 апреля 2021  19:11
Самарская область опережающими темпами ведет закупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
156
Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой максимально ответственно подойти к вопросу вакцинации.
22 апреля 2021  18:28
Александр Муравец: «У нас самый свободный доступ, у нас нет дефицита вакцины» 
130
Во время ежегодного Послания Президента России к Совфеду Владимир Путин ярко выделил и поблагодарил всех причастных к борьбе с коронавирусом.
22 апреля 2021  16:06
Минздрав Самарской области поддержал слова Президента о лидирующих позициях РФ в борьбе с пандемией
200
Первый открыли в Самаре.
22 апреля 2021  14:05
Круглосуточный пункт для вакцинации от коронавируса открыли в Тольятти
352
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021  13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
285
В социальной политике государства приоритетом определена демография.
21 апреля 2021  19:12
Марина Сидухина: Президент назвал конкретные меры поддержки семей
385
Современная отохирургия позволяет использовать методы оперативного лечения при хроническом гнойном среднем отите.
21 апреля 2021  17:39
Самарские врачи за год провели детям около 30 высокотехнологичных операций по восстановлению слуха 
492
Первый укол сделали уже более 251 тыс. человек, из которых свыше половины - граждане старше 65 лет.
21 апреля 2021  16:51
В регион поступило более 300 тысяч доз вакцины от COVID-19
419
В Самаре заболели 98 человек.
21 апреля 2021  14:32
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
420
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
92
Весь список
В центре внимания
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021  13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
282
В Самаре проект строительства станции метро Самарская прошел госэкспертизу
22 апреля 2021  12:52
В Самаре проект строительства станции метро «Самарская» прошел госэкспертизу
Транспорт
212
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
22 апреля 2021  11:05
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
Транспорт
266
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры интернет-коммуникаций»
22 апреля 2021  10:33
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Общество
278
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
22 апреля 2021  09:45
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
707
Весь список