Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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22 апреля в регионе подтверждены 190 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 51 в г. Самара

- 58 в г. Тольятти

- 14 в г. Чапаевск

- 12 в г. Сызрань

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Отрадный

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Волжском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Октябрьск

172 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60053 случая коронавируса.



Скончались 1400 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 58, 62, 64, 80 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 58, 61, 70, 74, 81 года, мужчины 78, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 59, 73 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;

женщина 79 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 43,84, по стране - 73,36.

Коэффициент летальности в области - 2,33, в стране - 2,26



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6553, нарастающим итогом 2317726.