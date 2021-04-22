Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 апреля в регионе подтверждены 190 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 51 в г. Самара
- 58 в г. Тольятти
- 14 в г. Чапаевск
- 12 в г. Сызрань
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Отрадный
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Волжском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Октябрьск
172 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60053 случая коронавируса.
Скончались 1400 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 58, 62, 64, 80 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 58, 61, 70, 74, 81 года, мужчины 78, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 59, 73 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;
женщина 79 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 43,84, по стране - 73,36.
Коэффициент летальности в области - 2,33, в стране - 2,26
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6553, нарастающим итогом 2317726.